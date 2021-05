Prezzi del petrolio in calo nei mercati internazionali. Il future sul Brent cede lo 0,653% e si riporta a 68,51 dollari al barile, mentre il derivato sul WTI passa di mano a 65,12 dollari con una flessione dello 0,77 per cento. Il Brent ripiega dai recenti allunghi a 69,95 dollari al barile, anche il WTI ripiega dai massimi di ieri a 66,76 dollari. Nonostante la tendenza a muoversi in direzione opposta, anche il Dollar Index ripiega e cede lo 0,37% in queste ore. Va ricordato che ieri le scorte settimanali Usa dell'EIA hanno mostrato un calo degli stock di greggio di quasi 8 milioni di barili, ben superiore alle attese. Gli allunghi che ne sono seguiti potrebbero ora avere ceduto il posto a prese di beneficio e riposizionamenti. Anche oggi dall'economia USA sono giunti segnali positivi sul fronte del lavoro, ma i mercati tengono d'occhio anche l'evoluzione della pandemia che è uno dei driver principali dei prezzi e della domanda. L 'apertura dell'Amministrazione Biden alla condivisione delle licenze del Big Pharma sui vaccini anti-covid invia un buon segnale per il mondo su questo fronte, ma senza i più complessi trasferimenti di know how difficilmente si potrà allargare realmente la filiera e fornire un soccorso davvero efficace a focolai globali drammatici come l'India e il Brasile. (GD - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.