L'Indice settoriale domestico dei Beni di Consumo ha inviato segnali di risveglio in chiusura di settimana.

di Financial Trend Analysis

L'Indice settoriale domestico dei Beni di Consumo ha inviato segnali di risveglio in chiusura di settimana. Dopo aver avvicinato i minimi di marzo, scendendo fino a quota 156.294, i prezzi hanno invertito rotta archiviando la seduta di venerdì a 167.549 punti. Le ultime due candele disegnate sul grafico settimanale hanno dato origine ad una configurazione potenzialmente rialzista, un "piercing pattern" che sulla carta potrebbe aprire la strada ad un recupero più ampio. Importanti conferme giungeranno tuttavia solo con il superamento dei massimi della precedente ottava toccati a 174,251, circostanza che introdurrebbe il ritorno sui top degli ultimi mesi toccati tra 185.000 e 188.000 circa, area di resistenza critica nello scenario di lungo periodo. Sotto 155.000 invece le forze ribassiste tornerebbero a dominare la scena proiettando obiettivi inizialmente a 145.000 e più in basso a 139.600 circa, gap up lasciato aperto nel novembre 2020.

(AC - www.ftaonline.com)