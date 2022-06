L'Indice settoriale del comparto domestico è sceso in prossimità di un importante supporto nel breve periodo ed ora dovrà dimostrare di saper reagire per scongiurare guai peggiori. Facendo un passo indietro nell'osservazione del grafico notiamo come a fine aprile i prezzi abbiano allungato fin sopra ai massimi dello scorso anno a 11700 circa, salvo poi rinculare rapidamente. Una classica "Bull Trap" (trappola per Tori) che aveva dato l'illusione di un possibile, corposo allungo dopo la prolungata fase laterale dell'ultimo anno, compresa tra 9700 e 11700 appunto. Ed invece la flessione è proseguita fino ad oggi, con i prezzi che ora hanno avvicinato il sostegno in area 10300, importante riferimento nell'immediato, dal quale l'indice è chiamato a rimbalzare per non compromettere le residue possibilità di crescita. Sotto tal livello infatti si aprirebbero le porte al ritorno sulla base del citato range in area 9700, riferimento critico nel medio lungo periodo, al cui violazione avrebbe il sapore dell'inversione di tendenza e potrebbe ricacciare i corsi fin sotto quota 8000. Reazioni dai livelli attuali dovranno comunque superare gli 11000 punti (area di transito della media esponenziale a 50 sedute) per acquisire spessore tecnico e rendere probabile il successivo step rialzista verso 11450/11500.

(AC - www.ftaonline.com)