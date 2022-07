Rialzo interessante per l'indice settoriale domestico dei Beni Voluttuari che in settimana ha reagito con forza dopo aver testato il supporto in area 19250.

Rialzo interessante per l'indice settoriale domestico dei Beni Voluttuari che in settimana ha reagito con forza dopo aver testato il supporto in area 19250. I prezzi hanno accelerato nelle ultime due sedute spingendosi fin sopra 20583, tanto da confermare il doppio minimo disegnato proprio sui citati 19250 punti. Obiettivi di tale configurazione a 21400 e 21900 circa. Ulteriori conferme del trend rialzista di breve periodo giungeranno con il superamento della media esponenziale a 50 sedute, attualmente a 20900, praticamente coincidente con la linea di tendenza che scende dai top di gennaio. Flessioni nel breve fino a 20300/20400 non muteranno l'impostazione rialzista dei corsi e potranno preludere ugualmente ad un successivo tentativo di allungo verso i citati obiettivi. Sotto 20300 invece si aprirebbero le prime crepe nella struttura del rialzo. Solo la successiva violazione di quota 19800 tuttavia restituirebbe il comando delle operazioni alla corrente ribassista introducendo un nuovo test del supporto critico a 19250. Sotto tale livello target successivo in area 18000.

(AC - www.ftaonline.com)