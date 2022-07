Nelle ultime due settimane l'indice domestico dei Servizi Finanziari ha più volte testato area 90300 senza riuscire a violarla in chiusura di seduta. Si tratta di un primo importante livello nel breve periodo che sta cercando di sostenere il mercato come era accaduto già ad inizio del 2021. Venerdì i prezzi sono risaliti dopo aver toccato un minimo a 92325 punti, ma dovranno percorrere ancora un pò di strada prima di riuscire ad inviare un segnale di ripresa più credibile. Necessario innanzi tutto il superamento dei massimi di giovedì a 93482 punti, primo passo che inizierebbe a dare forma al potenziale doppio minimo in area 90300. Conferme per tale configurazione, tuttavia, solo oltre 96700 movimento che darebbe respiro all'indice proiettando obiettivi fin sopra 100.000, ed in particolare a 103.000, ex supporto violato con forza al ribasso lo scorso 10 giugno. Sotto 90300 invece nuove indicazioni di cedimento per il test dei minimi di marzo a 87212, target successivo a 84600 circa.

(AC - www.ftaonline.com)