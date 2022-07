L'Indicesettoriale domestico del comparto tecnologico ha chiuso la terza settimanaconsecutiva in territorio positivo, risalendo fin sopra 130.000 punti. I prezzihanno così ricoperto il gap ribassista lasciato aperto a metà giugno,riportando momentaneamente in equilibrio uno scenario grafico che si stavafacendo difficile. Graficamente tuttavia non si sono per il momento create lecondizioni per poter parlare di inversione di tendenza. I prezzi sono infattitornati a testare dal basso le principali resistenze, ex supporti, senzariuscire a sopravanzarli. Si tratta della media esponenziale a 100 sedute edella linea di tendenza che scende dai top di inizio aprile. La chiusura divenerdì ha invece spinto i corsi marginalmente al di sopra della linea cheunisce i minimi crescenti di marzo e maggio, ora a 131.000, poco al di sottodelle suddette resistenze. Urgono delle conferme affinchè l'indice possacambiare marcia anche nel medio termine, per il momento tuttavia non escludiamoun consolidamento nelle prossime sedute dopo il prolungato rialzo delle ultimesettimane. Importante la permanenza al di sopra di 122.500 perchè i prezzi nonperdano l'abbrivio acquisito e provino così ad attaccare quota 135.000 perallungare poi verso i 145.000 punti. Sotto 122.500 invece supporti a 108.745 e100.000.

(AC - www.ftaonline.com)