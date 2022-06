McDonald's Corporation ha comunicato che il prossimo chief financial officer sarà l'attuale president Ian Borden.

di Financial Trend Analysis

McDonald's Corporation ha comunicato che il prossimo chief financial officer sarà l'attuale president Ian Borden. A inizio settembre rimpiazzerà Kevin Ozan, che è stato promosso a senior executive vice president di Strategic Initiatives. McDonald's scambia in moderato rialzo in premarket al Nyse.

