International Business Machines (Ibm) ha comunicato per il primo trimestre profitti netti in declino da 955 milioni, pari a 1,06 dollari per azione, a 733 milioni, e 81 centesimi.

International Business Machines (Ibm) ha comunicato per il primo trimestre profitti netti in declino da 955 milioni, pari a 1,06 dollari per azione, a 733 milioni, e 81 centesimi. Al netto delle attività dismesse, sostanzialmente lo spin-off di Kyndril (l'ex divisione managed infrastructure, ovvero servizi per la gestione delle infrastrutture), l'utile è salito però da 45 a 73 centesimi per azione, a fronte di un eps rettificato di 1,40 dollari, contro gli 1,39 dollari del consensus di FactSet. Nei tre mesi i ricavi sono cresciuti da 13,19 a 14,20 miliardi di dollari, contro i 13,78 miliardi stimati dagli analisti. Ibm scambiava in rialzo di oltre il 2% in after market (la seduta di martedì al Nyse si era già chiusa con un progresso del 2,36%).

(RR - www.ftaonline.com)