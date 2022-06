Idntt SA, MarTech Content Factory attiva nella produzione di contenuti omnichannel, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica il rafforzamento della partnership commerciale con un rilevante player del settore Telco, leader in Europa, volta ad aumentare la gamma di servizi offerti dedicati alla piccola-media impresa italiana, e venduti con un canone mensile recurring inserito "in bolletta" insieme ai servizi business di telefonia e internet del partner.

Christian Traviglia, Presidente e CEO di IDNTT, commenta: "L'economia produttiva italiana è costituita, per la maggioranza, da piccole e medie imprese che rappresentano le realtà imprenditoriali con il tasso di digitalizzazione più basso rispetto alla media europea. Si tratta di un mercato importante che prevede rilevanti tassi di crescita nel prossimo futuro, e che per IDNTT nel 2021 valeva 1,4 milioni di euro, pari a circa il 16% del fatturato. Tutti gli studi effettuati fino ad oggi rilevano che l'impulso ad accelerare la digitalizzazione delle imprese in Italia è stato dato dalla pandemia, che ha obbligato a utilizzare strumenti digitali avanzati per poter continuare a svolgere impresa.

Strumenti e piattaforme come Linkedin, Meta, Google e Amazon, hanno bisogno di contenuti originali poter raccontare e presentare l'azienda e i prodotti. I contenuti supportano la ricerca di nuovi clienti, favoriscono l'engagement e aumentano il tasso di conversione per l'acquisto on line. Questi sono i principali motivi che ci hanno spinto, insieme al nostro partner, ad ampliare l'attuale catalogo di servizi digitali dedicati alla Piccola impresa Italiana, introducendo nuovi prodotti pensati per aumentare la visibilità locale e le vendite on line. La nostra offerta a catalogo prevede un piccolo canone mensile in bolletta, venduta direttamente dalla rete commerciale del nostro partner. Con tali caratteristiche riteniamo che possa ottenere grande successo rispondendo alla grande richiesta di digitale della PMI italiana."

