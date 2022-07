MasTec ha annunciato l'acquisto di Infrastructure and Energy Alternatives (IEA) in una operazione in parte in contanti ed in parte in azioni dal valore di circa 1,1 miliardi di dollari.

MasTec ha annunciato l'acquisto di Infrastructure and Energy Alternatives (IEA) in una operazione in parte in contanti ed in parte in azioni dal valore di circa 1,1 miliardi di dollari. L'offerta prevede 10,50 dollari cash e 0,0483 azioni MasTec per ogni azione IEA per un totale di 14 dollari per azione. Infrastructure and Energy Alternatives ha chiuso la seduta venerdì al Nasdaq a 10,43 dollari.

(RV - www.ftaonline.com)