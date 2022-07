Italian Exhibition Group ("IEG") società con azioni quotate su Euronext Milan,mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., facendo seguito a quanto giàcomunicato in data 27 maggio u.s., informa di aver effettuato le valutazioni per un possibile ingresso nelcapitale sociale di Eurostands S.r.l..All'esito degli approfondimenti ritenuti necessari, IEG ha ritenuto di non formulare alcuna offerta vincolantee di non procedere oltre con la prospettata operazione.

(GD - www.ftaonline.com)