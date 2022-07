Rimini, 18 luglio 2022 – Italian Exhibition Group (IEG), società leader in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici internazionali e quotata su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana, rende noto che nel corso della seduta odierna, il Consiglio di Amministrazione della società, con voto unanime di tutti i componenti, ha approvato il piano industriale del Gruppo per il periodo 2022-2027.

Rimini, 18 luglio 2022 – Italian Exhibition Group (IEG), società leader in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici internazionali e quotata su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana, rende noto che nel corso della seduta odierna, il Consiglio di Amministrazione della società, con voto unanime di tutti i componenti, ha approvato il piano industriale del Gruppo per il periodo 2022-2027.

Il piano industriale di IEG prevede un ritorno alla normalità post pandemica nel corso del 2023 per poi avviare una fase di crescente sviluppo che lo porterà a fatturati superiori ai 260 milioni di euro con redditività in linea con quelle dei migliori operatori comparabili. Lo sviluppo del Gruppo IEG sarà supportato da un importante piano di investimenti che si articolerà lungo tutti i sei anni di piano. La Società illustrerà alla comunità finanziaria le strategie, le ambizioni ed i target finanziari del nuovo piano industriale nel corso di un evento presso il Grand Hotel et de Milan domani alle 14.30.

Prima dell'evento sarà reso disponibile sul sito della società un executive summary e verrà diffuso un comunicato con le informazioni rilevanti. Sempre in data odierna, al termine della seduta consiliare, il Consigliere Marino Gabellini – Amministratore Unico di Rimini Congressi Srl – ha presentato le sue dimissioni dalla carica ritenendo esaurito il suo contributo all'attività della Società. Il dott. Gabellini non è qualificato come amministratore indipendente e non ricopre cariche nei comitati costituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto noto alla Società, alla data delle dimissioni, il dott. Gabellini non detiene azioni di IEG. Il Presidente, il CEO e tutto il Consiglio ringraziano il dott. Gabellini per il fattivo contributo all'attività Consiliare ed alla definizione del Piano Industriale 2022-2027 e formulano al dott. Gabellini i migliori auguri per il proseguimento delle Sue attività professionali.

Nel corso di una prossima riunione il Consiglio di Amministrazione assumerà le determinazioni del caso.

(GD - www.ftaonline.com)