Filippo Diodovich, Senior Market Strategist di IG Italia, ha così commentato i dati sull'elevata inflazione negli USA.

"Le pressioni inflazionistiche continuano ad accelerare negli Stati Uniti, alimentate in maggior misura dalla fiammata dei prezzi degli energetici (+41,6% a/a). L'indice dei prezzi al consumo ha evidenziato un aumento del 9,1% su base annuale a giugno, superando le attese del consensus fissate per un incremento dell'8,8% a/a. Il mese precedente il CPI aveva evidenziato un +8,6% a/a. In crescita anche l'aumento rispetto al mese precedente (+1,3% rispetto al +1% di maggio). L'indice core CPI (esclusi energetici e alimentari) ha segnato un aumento del 5,9% a/a (aspettative +5,7%, a maggio +6%). In rialzo anche l'aumento mensile del CPI core (+0,7% m/m), in accelerazione rispetto al +0,6% m/m segnato sia in aprile che in maggio.

Crediamo che le pressioni inflazionistiche così alte faranno discutere i banchieri centrali statunitensi su un rialzo maggiore dei tassi di interesse rispetto alle previsioni. Nel meeting del FOMC del 26/27 luglio alcuni banchieri centrali delle FED regionali potrebbero favorire un incremento monstre di 100 basis points. Riteniamo che, tenendo conto che le recenti pressioni sono arrivate soprattutto dal forte aumento degli energetici, la commissione operativa della FED possa scegliere di aumentare il costo del denaro di "soli" 75 bps, ma impegnandosi a mantenersi flessibile nei prossimi mesi per aumenti ancora maggiori in caso di necessità.

Reazione mercati *

** L'impatto sui mercati è stato immediato. Si sono registrate forti vendite sull'azionario soprattutto sui tecnologici e il cambio eurodollaro è tornato a toccare la parità".

