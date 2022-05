Il Consiglio di Amministrazione di IGD - Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. ("IGD" o la "Società"), riunitosi in data odierna sotto la Presidenza di Rossella Saoncella, ha esaminato e approvato le informazioni finanziare periodiche aggiuntive al 31 marzo 2022.

RISULTATI 1° TRIMESTRE 2022

• Ricavi netti da attività locativa: 28,7 milioni di euro (+9,6%)

• Risultato netto ricorrente (FFO): 16,7 milioni di euro (+20,7%)

• Fatturato netto 1Q2022 incassato c.90% (sia in Italia che in Romania)

• Loan to Value in ulteriore calo: 44,3% (-50bps vs FY2021)

Messaggio dell'Amministratore Delegato, Claudio Albertini

"Rispetto ai due anni precedenti, nei primi 3 mesi del 2022 finalmente non ci sono stati lockdown o restrizioni significative sull'attività dei centri commerciali, tanto che non sono stati stimati impatti Covid nei conti della trimestrale. Abbiamo però continuato ad operare in un contesto ancora molto sfidante, con ingressi e vendite degli operatori messi nuovamente sotto pressione dall'ondata di contagi legata alla variante Omicron del virus e, successivamente, dall'aumento dell'inflazione e dalle conseguenze economiche del conflitto in corso in Ucraina che hanno minato il potere di acquisto delle famiglie. La Società non si è fatta cogliere impreparata e ha prontamente reagito siglando un importante e innovativo accordo di co-marketing con Coop Alleanza 3.0 con cui intende favorire i caratteri di promozionalità, comunicazione mirata, vantaggi esclusivi e vicinanza al territorio. È proseguita in maniera vivace anche l'attività commerciale, con diverse aperture in linea con i nuovi target delineati nel Piano Industriale 2022-2024, e un ottimo riscontro l'abbiamo avuto in termini di fatturato incassato che per il primo trimestre 2022 si attesta attorno al 90%."

(RV - www.ftaonline.com)