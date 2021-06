Si è riunito oggi, sotto la Presidenza di Luigi Maria Clementi, il Consiglio di Amministrazione de I Grandi Viaggi S.p.A. che ha approvato i risultati del 1° semestre (1 novembre 2020 – 30 aprile 2021) e ha esaminato i risultati di Gruppo al 30 aprile 2021. Nel primo semestre l'attività turistico alberghiera è stata pesantemente condizionata dal perdurare dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, che ha determinato una stasi dell'attività e quindi un forte calo fatturato del Gruppo, sia verso le destinazioni estere di proprietà e commercializzate, sia con riferimento alle destinazioni invernali italiane di proprietà. Si è dovuto procedere, inoltre, all'annullamento dei viaggi organizzati verso tutte le destinazioni nel mondo, in vendita dal settore Tour Operator, con partenze nel corso del semestre e del trimestre successivo. Le destinazioni estere di proprietà hanno registrato un calo di fatturato pari a circa il 79,6%, mentre le strutture di proprietà italiane hanno registrato un calo del 94,6%. Per quanto concerne il settore commercializzato, il decremento del fatturato è stato pari al 99,7%, mentre per il settore Tour Operator il fatturato è diminuito del 99,5% rispetto al precedente periodo. Al 30 aprile 2021 la liquidità del Gruppo ammonta a 20,21 milioni di Euro e la posizione finanziaria netta complessiva è positiva per 11,67 milioni di Euro (nello stesso periodo del 2020 era di 14,86 milioni di Euro), in lieve calo principalmente per effetto delle mancate vendite della gestione caratteristica. L' EBITDA è risultato negativo per 3,19 milioni di Euro, con un peggioramento rispetto al precedente periodo di 1,3 milioni di Euro, dovuto principalmente al calo delle vendite pari al 89%, con margini che non hanno potuto assorbire i costi fissi di struttura. L'EBIT, negativo per 5,29 milioni di Euro, registra un peggioramento di 1,2 milioni di Euro rispetto al precedente periodo per le stesse ragioni. Conseguentemente anche il risultato consolidato di periodo risulta negativo per 5,2 milioni di Euro contro 4,1 milioni di Euro del precedente semestre. I ricavi si sono attestati a 1,68 milioni di Euro (15,47 milioni di Euro nel corrispondente periodo 2020). I veti ancora presenti nella maggior parte delle destinazioni estere preferite dalla clientela stanno influenzando negativamente le prenotazioni della prossima stagione estiva. Per contro, si registra un notevole interesse per le destinazioni italiane di proprietà e conseguentemente auspichiamo che le vendite relative alla stagione estiva possano confermare per quanto possibile tale preferenza. Sulla base dei dati gestionali rilevati nella seconda metà di giugno 2021, rispetto al precedente periodo, le vendite relative alle destinazioni nazionali registrano un incremento pari a circa il 126%, il mercato extraeuropeo sulle destinazioni proprietà registra invece una contrazione pari al 99%, mentre il settore del Tour Operator e i villaggi commercializzati, registrano complessivamente un calo del 89%. I villaggi italiani sono tutti aperti e se le vendite non subiscono flessioni causa Covid 19 la società conta di recuperare almeno in parte le perdite del semestre. All'estero rimangono aperti per la clientela internazionale i nostri villaggi in Kenya, a Zanzibar e alle Seychelles, i cui ricavi nel semestre in esame hanno coperto per la gran parte i costi locali. ** Nel corso dell'odierna riunione, il Consiglio di Amministrazione di I Grandi Viaggi S.p.A. ha inoltre approvato – previo unanime parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi nella sua qualità di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate – la nuova Procedura per le Operazioni con Parti Correlate con efficacia dal 1° luglio 2021, recependo tutti gli adeguamenti relativi alle nuove disposizioni regolamentari adottate dalla Consob con Delibera n. 21624/2020, che entreranno in vigore in pari data.

