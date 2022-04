Il board di Twitter ci ripensa e potrebbe decidere di vendere la società a Elon Musk. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, infatti, le parti si sarebbero incontrate domenica per valutare l'offerta presentata dal numero uno di Tesla che valuta 43 miliardi di dollari il social network. Anche se la proposta non era stata ufficialmente respinta il board di Twitter aveva adottato una cosidetta "poison pill", per difendersi da un'eventuale Opa ostile. Dopo che Musk ha depositato presso la U.S. Securities and Exchange Commission (Sec) la documentazione dettagliata su 46,5 miliardi di dollari di finanziamenti per il deal, il board avrebbe però aperto a negoziati. Per il Wall Street Journal un annuncio potrebbe arrivare in occasione della presentazione della trimestrale di Twitter giovedì 28 aprile. Twitter aveva chiuso in rally del 3,95% venerdì al Nyse a 48,93 dollari di valore, contro i 54,20 dollari messi sul piatto da Musk.

