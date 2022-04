Il Dax accelera al ribasso nell'ultima seduta dell'ottava, venerdì infatti l'indice ha perso il 2,48%, peggiore performance dal 10 marzo. Il rischio che questa discesa sia solo l'inizio di un movimento più esteso è alto, il rimbalzo visto dai minimi di marzo non ha fatto nulla infatti per mettere in discussione il trend ribassista partito a gennaio, che resta ancora attivo. Il massimo del 29 marzo a 14925 punti si è limitato infatti a testare il 61,8% di ritracciamento della discesa dal top di gennaio, percentuale di Fibonacci che separa uno scenario puramente correttivo da un tentativo di inversione di tendenza. La candela settimanale terminata il 1° aprile, quella che contiene il massimo del 29 marzo, è inoltre uno "shooting star", elemento che può comparire all'inizio di di un downtrend (questa stessa candela era stata disegnata nella settimana del 7 gennaio). La violazione del minimo del 12 aprile a 13887 punti sarebbe un primo indizio preoccupante, che potrebbe introdurre a discese verso 13107, base del gap del 9 marzo. Sotto quei livelli supporto a 12300 circa, 50% di ritracciamento del rialzo dai minimi di marzo 2020, area critica anche in ottica di medio periodo (alla sua violazione difficile trovare sostegni fino a 11300). Dalla tenuta di 13887 e dalla rottura di 14600 potrebbe invece scaturire un nuovo test dei 14925 punti. Un successo oltre quei livelli permetterebbe di guardare con maggiore fiducia al futuro, prospettando movimenti in area 15600/650. Al superamento di questo ostacolo entrerebbe nel mirino il massimo di gennaio a 16285. Fino a che area 14925 non sarà alle spalle lo scenario favorito sarà quello ribassista, attuare quindi le necessarie operazioni di copertura del portafoglio long in attesa di nuovi segnali.

(AM)