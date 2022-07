Il Dax completa una figura rialzista. Il Dax ha disegnato un "doppio minimo" con base in area 12390 a partire dal 5 luglio, figura poi completata il 19 luglio con il superamento del top dell'8 luglio a 13019 punti. Prossima resistenza a 13750, lato alto del gap ribassista del 13 giugno praticamente coincidente con il 50% di ritracciamento del ribasso dal picco di fine marzo. Solo il superamento anche di questi livelli sarebbe la leggere come un primo indizio in favore del proseguimento del rimbalzo anche oltre il breve termine. Ulteriori conferme in questo senso alla rottura dei 14000 punti. Sotto area 13000 rischio di un nuovo test dei minimi di marzo a 12439 punti. Supporto successivo a 11838, base del gap rialzista del 3 novembre.

(AM)