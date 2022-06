di Financial Trend Analysis

Il Dax disegna un "inside day". Il Dax ha guadagnato ieri lo 0,29% a 3549 punti. I prezzi hanno oscillato tra 3546 e 3583, rimanendo all'interno dell'intervallo percorso nella seduta precedente tra 13127 e 13378. Quando i prezzi rimangono all'interno della seduta precedente lo fanno o perchè in attesa di novità, ad esempio la decisione sui tassi di una banca centrale, o perchè incerti sulla via da seguire, in questo caso l'ipotesi più probabile pare la seconda. L'indice del resto da due sedute oscilla attorno alla linea di base del canale discendente disegnato dal top di fine marzo, linea violata il 16 giugno e ora passante a 13210 circa. I massimi di lunedì, a 13378 punti, sono coincidenti con il minimo del 9 maggio (a 13381), quindi il rimbalzo partito dai minimi di venerdì a 12905 si è fermato sulle prime resistenze. La rottura di area 13200 permetterebbe una estensione del rialzo almeno fino a 13750, lato alto del gap del 13 giugno, e sopra quei livelli fino a 14187 punti, lato alto di un altro gap, quello del 10 giugno. Senza il superamento di area 13200 e con la violazione di area 13100 il rischio di un ritorno sul minimo di marzo a 12439 diverrebbe elevato. Sotto questo sostegno target a 11800 circa (proiezione dell'ampiezza del citato canale verso il basso dal punto di rottura).

(AM)