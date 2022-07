Molto bene il DAX giovedì 7 luglio: chiusura a 12843,22 punti, +1,97% rispetto a quella di mercoledì 6 (12594,52). L'indice tedesco estende il rimbalzo successivo al netto calo accusato martedì 5 e si avvicina ai primi ostacoli significativi, quelli posizionati sui 12910-12920. Una convincente vittoria su questi riferimenti creerebbe le premesse per estensioni verso area 13350: solo oltre questo ultimo ostacolo prenderebbe corpo l'ipotesi di un recupero duraturo, capace di allontanare lo scenario ribassista (che resta per il momento quello favorito), con primo obiettivo a 13750 (gap down del 13 giugno). Discese sotto 12660-12670 favorirebbero invece un test del minimo di martedì a 12390 (ulteriori conferme alla violazione di 12510) con rischio di riattivazione della tendenza discendente in essere dal record storico di novembre 2021 a 16290: primo obiettivo a 12260, 50% di ritracciamento del rialzo visto da marzo 2020, appoggio successivo sul minimo di ottobre 2020 a 11450.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)