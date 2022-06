Il Dax interrompe il ribasso visto nelle due sedute precedenti ma il quadro grafico resta incerto. Il Dax ha guadagnato l'1,01% giovedì andando a terminare a 14485 punti. I prezzi hanno oscillato tra 14393 e 14493, rimanendo sostanzialmente all'interno dell'intervallo percorso mercoledì, tra 14330 e 14489. Il mercato, privo della guida della piazza londinese, chiusa per festività, ha veleggiato lateralmente senza cambiare quindi il quadro grafico. Solo sotto area 14290, media esponenziale a 10 giorni, ci sarebbe un primo indizio in favore di uno scenario ribassista, conferme in questo senso verrebbero con la violazione del minimo del "martello" del 25 maggio a 13871 punti, probabile in quel caso un nuovo test del supporto a 13400, 61,8% di ritracciamento del rialzo dal minimo di marzo, già messo alla prova il 9 maggio. Supporto successivo a 13107 punti, base del gap del 9 marzo. Indicazioni in senso opposto verrebbero con il superamento del massimo di lunedì a 14589 punti, allineato con il picco del 21 aprile (a 14598). Resistenza successiva il top del 29 marzo a 14925, disegnato in corrispondenza del 61,8% di ritracciamento del ribasso dal massimo di gennaio, resistenza critica anche di medio termine.

(AM)