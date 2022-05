Il Dax sale dello 0,72% martedì a 14039 punti (range di seduta 13.920,46-14.081,15). La performance della borsa tedesca è stata inferiore rispetto a quella dell'Eurostoxx 50 (+0,77%) anche a causa di Covestro, che ha ceduto il 4,85% dopo aver rivisto al ribasso le previsioni sul 2022. I massimi di seduta sono al di sotto di quelli del 29 aprile a 14187, prima resistenza da battere per poter inviare un segnale di forza. Oltre quei livelli infatti le oscillazioni disegnate dal minimo del 27 aprile a 13566 (una candela rialzista "hammer") potrebbero salire a testare in area 14400 il lato alto del canale ribassista disegnato dal top di fine marzo e area di transito della media mobile esponenziale a 50 giorni. Il canale potrebbe essere un "flag", una figura di continuazione della tendenza rialzista vista dai minimi di marzo. La rottura del lato alto del "flag" (che è una porzione di grafico contenuta all'interno di due linee parallele, un "canale"), sarebbe un forte indizio in favore del proseguimento del rialzo. In quel caso obiettivi sui 16000 punti almeno con resistenza successiva in area 16500. Sotto 13750 ci sarebbe da temere non solo il test del minimo del 27 aprile a 13566 punti ma anche la discesa al di sotto di quei livelli con supporto a 13107, base del gap del 9 marzo.

(AM)