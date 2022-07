Seduta difficile ieri per il DAX: giovedì 14 luglio l'indice tedesco ha terminato a 12519,66 punti, -1,86% rispetto alla chiusura di mercoledì 13 (12756,32). L'indice tedesco accelera al ribasso, vìola i supporti a 12660-12670 e si avvicina al minimo da novembre 2020 toccato il 5 luglio a 12390. In caso di rottura confermata in chiusura di seduta di questo riferimento verrebbe riattivata la tendenza discendente in essere dal record storico di novembre 2021 a 16290. Il primo obiettivo si trova a 12260, 50% di ritracciamento del rialzo visto da marzo 2020, appoggio successivo sul minimo di ottobre 2020 a 11450. Segnali di forza in caso di stabilizzazione oltre 12650, operazione che potrebbe preparare il terreno a un attacco ai massimi della scorsa settimana a 13020 circa: in caso di successo primo obiettivo a 13400.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)