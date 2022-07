Chiusura di ottava all'insegna del rialzo per il DAX: venerdì 8 luglio l'indice tedesco ha terminato a 13015,23 punti, +1,34% rispetto a quella di giovedì 7 (12843,22). La settimana va in archivio con una performance pari a +1,58%. I corsi hanno superato le prime resistenze a 12910-12920, operazione che permette loro di rafforzare il rimbalzo dal minimo da novembre 2020 toccato martedì a 12390 circa e di creare le premesse per estensioni verso area 13350. Solo oltre questo ultimo ostacolo prenderebbe corpo l'ipotesi di un recupero duraturo, capace di allontanare lo scenario ribassista (che resta per il momento quello favorito), con primo obiettivo a 13750 (gap down del 13 giugno). Discese sotto 12660-12670 favorirebbero invece un test di 12390 (ulteriori conferme alla violazione di 12510) con rischio di riattivazione della tendenza discendente in essere dal record storico di novembre 2021 a 16290: primo obiettivo a 12260, 50% di ritracciamento del rialzo visto da marzo 2020, appoggio successivo sul minimo di ottobre 2020 a 11450.

(Simone Ferradini)