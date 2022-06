L'euro dollaro oggi è sceso da 1,0520 a 1,0420 circa. Gli annunci di settimana scorsa della Bce di un imminente avvio di una politica monetaria restrittiva sulla falsariga di quello che sta già facendo la Federal Reserve non sono serviti a ridare forza alla moneta unica. Il rialzo dell'inflazione Usa a maggio, ai massimi da oltre 40 anni (rialzo dell'8,6%, contro l'8,3% atteso) rende probabile infatti un atteggiamento ancora più aggressivo da parte della Fed, che nella riunione di politica monetaria che si concluderà mercoledì potrebbe decidere di alzare i tassi anche di 75 punti base. Il cambio euro dollaro resta comunque per adesso al di sopra del minimo di maggio a 1,0350 circa. Sotto quei livelli il ritorno verso la parità potrebbe essere solo questione di tempo, ma fino a che area 1,0350 tiene resta possibile anche uno scenario di rimbalzo, dove le recenti oscillazioni sono da leggere come una figura a doppio minimo, quindi rialzista, in preparazione. Oltre 1,06 possibile un nuovo test di area 1,0750.

(AM - www.ftaonline.com)