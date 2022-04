Seduta al rialzo mercoledì per il Ftse Mib future, archiviata con un +0,78% a 24440 punti. I prezzi hanno oscillato tra i 24245 e i 24580 punti. Il quadro grafico resta tuttavia ingessato, i prezzi sono infatti al di sotto della media mobile esponenziale a 50 giorni, a 24650 punti, e del 50% di ritracciamento del ribasso dal top di gennaio, a 24600 circa. Sopra 24600 si aprirebbe la strada al test di 25400, 61,8% di ritracciamento (Fibonacci) del ribasso dal massimo di gennaio, linea che sale dai minimi di marzo 2020 e media mobile esponenziale a 200 giorni. Oltre area 25400 possibile il proseguimento del rialzo verso i 26600 punti, con resistenza intermedia a 25900. Sotto il minimo del 6 aprile a 23585 invece si aprirebbe la strada del ribasso, primo supporto a 23250, minimo del 18 marzo, poi a 21065, minimo di marzo. Fino a che area 25400 non sarà alle spalle il rimbalzo dal minimo di marzo sarà da considerare "correttivo", quindi solo una fase intermedia del trend ribassista partito a gennaio che è pertanto ancora attivo con obiettivi in area 18300/500. (AM - www.ftaonline.com)

