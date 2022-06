Future Ftse Mib in calo ieri. Il future ha ceduto lo 0,99% a 24110 punti. Il future si è mosso mercoledì, come nelle due sedute precedenti, all'interno del range percorso dai prezzi il 3 giugno tra 24105 e 24595. I mercati sono in attesa della riunione della Bce di giovedì e delle parole di Christine Lagarde: la presidente della Bce confermerà o meno la prospettiva della fine del programma di acquisto di bond, premessa necessaria per procedere poi con il rialzo dei tassi? Per il momento il Btp soffre, il rendimento del decennale è al 3,35%, lo spread con il Bund sopra i 200 punti base. Il future dovrebbe lasciarsi alle spalle la doppia resistenza di area 24800/900, dove si trovano la media mobile esponenziale a 200 giorni e trend line ribassista disegnato dal top di gennaio, per dare un seguito al rialzo in atto dal minimo di maggio. Fino a che il supporto critico di area 24000 tiene la rottura della resistenza potrebbe essere solo rimandata. Oltre 24900 attesi movimenti verso 25430, 61,8% di ritracciamento del ribasso dal massimo di gennaio. Sotto 24000 la possibilità di una rottura in tempi brevi di 24900 verrebbe negata e si manifesterebbe invece il rischio di una accelerazione del ribasso verso i minimi di marzo a 21065. Supporto intermedio, molto rilevante, a 22420, minimo del 9 maggio e 61,8% di ritracciamento del rialzo dal minimo di marzo.

(AM - www.ftaonline.com)