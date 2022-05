Il Ftse Mib future ha ceduto nell'ultima ottava l'1,51% ma nonostante questo il quadro grafico resta aperto ad evoluzioni in entrambi i sensi. I prezzi sono infatti scesi venerdì con i minimi di quota 23015 a testare i minimi del 27 aprile e del 2 maggio, collocati sul 50% di ritracciamento del rialzo dai minimi di marzo, senza violare questo duplice supporto. La chiusura di venerdì a 23190 è invece posizionata sulla base del canale ribassista disegnato dal top di fine marzo. Fino a che i prezzi rimarranno al di sopra di quest'area di sostegno sarà possibile continuare a considerare realistico uno scenario che vede il citato canale ribassista come un "flag", una figura di continuazione del rialzo disegnato dai minimi di marzo. La tenuta del supporto di area 23000 sarebbe solo la prima condizione per la realizzazione di uno scenario rialzista, la seconda sarebbe la rottura in area 24300/400 del lato alto del "flag" e della media mobile esponenziale a 50 giorni. Oltre quei livelli prima resistenza a 24900, media mobile esponenziale a 100 giorni, a 25600, linea di tendenza che scende dal top del 5 gennaio, una soglia critica anche in ottica di medio periodo. Senza la rottura di 24400 e in caso di violazione di area 23000 diverrebbe invece probabile il ritorno sui minimi di marzo a 21065 punti. Conferme in questo senso alla violazione di 22500. Con la violazione di 21065 diverrebbe probabile la ricopertura del gap del 9 novembre 2020 a 19790 punti.

(AM - www.ftaonline.com)