di Financial Trend Analysis

Il Ftse Mib future rompe gli indugi e si lascia alle spalle due resistenze. Il Ftse Mib future ha superato giovedì in area 24180 il lato alto del canale ribassista disegnato dal top di fine marzo e mercoledì in area 24060 la media mobile esponenziale a 50 giorni, che ne stava frenando i movimenti da qualche seduta. Il canale a questo punto può essere visto come un "flag", una figura di continuazione della tendenza rialzista intrapresa dai minimi di marzo. Sopra 24630, 50% di ritracciamento del ribasso dal picco di gennaio e media mobile esponenziale a 100 giorni, atteso il test del livello di ritracciamento successivo nella scala di Fibonacci, quello del 61,8%, a 25400 circa. Oltre questa resistenza critica primo target a 25920. Solo sotto area 24200 il future rischierebbe di rimangiarsi i segnali di forza, sarebbero comunque solo discese al di sotto di area 23800 a fare temere il peggio, ovvero movimenti fino ai 23000 punti almeno.

(AM - www.ftaonline.com)