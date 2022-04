Ftse Mib future, grafico orizzontale in attesa della BCE. Il Ftse Mib future è salito ieri dello 0,24% a 24140 punti (max a 24165 e min a 23915) ma i prezzi sono rimasti all'interno, come già nelle quattro sedute precedenti, all'interno dell'intervallo percorso nella giornata del 6 aprile, tra i 23585 e i 24400 punti. Gli occhi degli investitori sono puntati sul meeting di politica monetaria della Bce che potrebbe decidere di mostrare una faccia più "hawkish", da "falco" (quindi favorevole ad un inasprimento della politica monetaria) nel tentativo di contrastare la crescita dell'inflazione. Attualmente le attese per l'inflazione della zona euro sono per il lungo termine al 2,4%, sui massimi da 10 anni. Del resto in Spagna i prezzi al consumo si sono mostrati in crescita del 9,8% su base annua, ai massimi dal maggio 1985. In giro per il mondo tutte la banche centrali si stanno muovendo, dopo Fed e Bank of England anche Bank of Canada e Reserve Bank of New Zealand sono intervenute sui tassi, alzandoli di 50 punti base, il maggiore incremento da più di 20 anni. Difficilmente la Bce potrà rimanere ancora a lungo inattiva. Un mutato atteggiamento della Bce potrebbe anche essere visto con favore dai mercati, spaventati in questo momento forse più dall'inflazione che da un rallentamento dell'economia, già dato per scontato per via della guerra in Ucraina. Il Ftse Mib future oltre 24400 potrebbe arrivare a 24930, top del 29 marzo. Resistenza successiva a 25400 circa, 61,8% di ritracciamento del ribasso dal massimo di gennaio, media mobile esponenziale a 200 giorni e linea che sale dai minimi di marzo 2020 (violata il 1° marzo e ora resistenza). Sotto 23585 invece primo supporto a 22920, minimo del 15 marzo, poi a 21065.

(AM - www.ftaonline.com)