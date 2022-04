Il Ftse Mib future è sceso ieri dell'1,7% a 23170 punti (range 23155-23930). I prezzi sono scesi sotto la base del canale laterale disegnato sul grafico intraday dal massimo del 29 marzo, passante a 23330 circa. A 23000 si colloca il 50% di ritracciamento del rialzo dal minimo di inizio marzo, supporto dal quale potrebbe partire un tentativo di reazione. Solo sopra area 23330/50 tuttavia sarebbe lecito attendersi qualche cosa di più di un semplice rimbalzo tecnico. In quel caso prima resistenza in area 23930/50. Sotto 23000 attesi invece ulteriori ribassi verso i 22400/500 punti, area dove si colloca anche il target del testa spalle ribassista disegnato sul grafico intraday dal top del 17 marzo e completato il 22 aprile (neckline attualmente a 23930, resistenza critica). (AM - www.ftaonline.com)

