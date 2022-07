Il FTSE Mib Indice ha reagito in chiusura di settimana riuscendo a mettere a segno un rialzo dell'1,84% a quota 20933. Per quanto corposo il recupero non garantisce tuttavia una ripresa duratura dei prezzi, per il semplice motivo che nella seduta di giovedì il ribasso era stato di ampia portata, con una estensione di 750 punti circa, difficile da essere riassorbito in una sola giornata. L'indice ha infatti oscillato all'interno del range del giorno precedente, dando comunque l'impressione di voler costruire qualcosa di più di una semplice reazione tecnica di breve durata. Urge tuttavia un ulteriore sforzo che permetta ai corsi di riportarsi al di sopra dei massimi di giovedì a quota 21168, circostanza che aprirebbe nuovi orizzonti creando i presupporti per il riavvicinamento alla resistenza a quota 21850 circa. Se l'indice dovesse invece violare i bottom di giovedì a 20420 il segnale sarebbe di inequivocabile debolezza e preluderebbe al proseguimento della corsa verso 19800 e più in basso 19500 circa.

(AC)