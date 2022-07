Nelle ultime due sedute della precedente settimana il FTSE Mib Indice ha messo a segno un rialzo complessivo del 4% che ha permesso ai prezzi di annullare il forte calo di martedì e di risalire fino a coprire il gap down del 30 giugno a 21744. Si tratta per il momento di un rimbalzo successivo alla violazione dei bottom di marzo a 21060, che nel breve periodo potrebbe però avere un seguito importante. Prima condizione è che i prezzi si mantengano oltre quota 21000, mentre il superamento di area 22000 fornirebbe ulteriore propellente all'indice per estendere la correzione del ribasso dai top di fine maggio e puntare al raggiungimento degli obiettivi a 22750/22800, area critica nel medio periodo, dove troviamo la media esponenziale a 50 sedute, i bottom del 9 maggio ed il 50% di ritracciamento della citata discesa. Sotto 21000 invece nuovi segnali di cedimento verso 20500 e più in basso, nel medio periodo, in direzione di quota 19500.

(AC)