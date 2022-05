Il Ftse Mib termina la seduta di martedì in calo dell'1,08% a 23876 punti (range di giornata 23797-24082). Data la situazione generale (guerra, inflazione, tassi), i dati macro non sono poi male: il Pmi flash Composite di S&P Global, che mostra lo stato complessivo di salute dell'economia, a maggio è sceso a 54,9 punti dai 55,8 di aprile e al di sotto della lettura di 55,3 punti ma resta nettamente al di sopra ai 50 punti, soglia che indicano una crescita. L'indice della produzione, che contribuisce al Pmi composito, è aumentato a 51,2 punti dai 50,7 di aprile. L'indice italiano è rimasto all'interno dell'intervallo già percorso dai prezzi lunedì, quando avevano oscillato tra 23778 e 24137. Il quadro grafico resta quindi congelato. A 24150 transita il lato alto del canale ribassista disegnato dal top di fine marzo, a 24340 si trova invece la media mobile esponenziale a 50 giorni. Solo in caso di superamento di questi livelli l'indice potrebbe tentare di confrontarsi in area 24950 con la media esponenziale a 100 giorni e con la trend line ribassista disegnata dal top di gennaio. Con la rottura di queste resistenze si potrebbe ipotizzare il ritorno sul massimo di fine marzo a 25506 punti, toccato sul 61,8% di ritracciamento (percentuale di Fibonacci) del ribasso dal massimo di gennaio, resistenza rilevante anche in ottica di medio termine. Senza la rottura di area 24150/340 e in caso di violazione del minimo del 19 maggio a 23720 i prezzi rischierebbero di riportarsi verso la base del canale citato, in transito a 22660 circa. Sotto 23720 le oscillazioni disegnate dal 17 maggio si dimostrerebbero infatti un "doppio massimo", figura ribassista.

(AM)