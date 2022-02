Calo de 2,4% circa a 3880 punti per il future Eurostoxx 50. Il future crolla: lunedì sera Vladimir Putin ha riconosciuto le due regioni separatiste filo-russe dell'Ucraina e ordinato all'esercito di avviare un'operazione di peace keeping, di fatto autorizzando l'invasione del Paese da parte della Russia. Il primo effetto è stato un nuovo rialzo del petrolio che ha toccato i massimi degli ultimi sette anni, il rafforzamento dei corsi dell'oro e, soprattutto, il rally di oltre il 6% del prezzo del gas. Sullo sfondo resta la crescita dei contagi da Covid-19, causati dalla variante Omicron in diversi Paesi dell'Asia. La Cina cerca di contrastare il rallentamento dell'economia riducendo ulteriormente le tasse nel 2022. Nel 2021 la Cina aveva le aveva tagliate per complessivi 1.100 miliardi di yuan (153 miliardi di euro). I dettagli del nuovo piano saranno resi noti settimana prossima, in occasione del Congresso del Partito comunista. Nonostante le novità dall'Ucraina il mondo va avanti, così come la crescita dei prezzi, un fenomeno che ha costretto le banche centrali a pianificare un cambiamento di politica monetaria. Michelle Bowman, membro del Board of Governors della Federal Reserve (Fed), ha detto di volersi tenere aperte le opzioni su quale possa essere l'appropriata entità del rialzo dei tassi e che valuterà in base allo sviluppo dell'economia Usa. "Guarderò da vicino i dati per giudicare la dimensione appropriata di un aumento nel meeting di marzo", ha dichiarato intervendo a una conferenza dell'American Bankers Association a Palm Desert, in California. "Intendo sostenere un'azione tempestiva e decisa per abbassare l'inflazione", ha aggiunto, secondo quanto riporta Reuters. Se a partire da James Bullard, president della Fed di St. Louis, diversi rappresentanti dell'istituto centrale di Washington si sono espressi a favore di un rialzo dei tassi di 50 punti base, sembra che la maggioranza di loro propenda però per un incremento di 25 punti base in occasione della riunione del Federal Open Market Committee (Fomc) di 15-16 marzo. Per Reuters è dell'83% la possibilità che l'aumento sia di tale entità. Secondo Lael Brainard, membro del Board of Governors della Federal Reserve (Fed), è invece opportuno iniziare una serie di rialzi dei tassi d'interesse Usa in occasione del meeting del Federal Open Market Committee (Fomc, la commissione della Fed che si occupa di politiche monetarie) di 15-16 marzo. "Considerando che abbiamo visto dati abbastanza forti, prevedo che sarà appropriato al nostro prossimo incontro avviare una serie di aumenti dei tassi", ha dichiarato nel corso di una conferenza organizzata dalla University of Chicago Booth School of Business. "Oggi abbiamo una ripresa molto più forte e veloce rispetto allo scorso ciclo. Quindi credo che sarà opportuno iniziare nei prossimi meeting", ha aggiunto Brainard, secondo quanto riportato da Bloomberg. E' un peccato che la crisi Ucraina sia scoppiata proprio in questo momento: l'economia dell'area euro stava riprendendo bene dopo il rallentamento subito a causa della variante Omicron, ora si rischia invece di dovere ripartire da capo. Dalla lettura della stima 'flash', l'Indice principale PMI® IHS Markit Composito dell'Eurozona è salito a febbraio di 3,5 punti (il maggior rialzo da marzo dello scorso anno), da 52,3 di gennaio a 55,8, segnalando una forte accelerazione della crescita economica. L'ultimo valore indica il tasso più veloce di crescita della produzione da settembre dello scorso anno. L'accelerazione della crescita è successiva ai due mesi di lieve espansione legati all'aumento dei contagi da Covid-19 associati alla variante Omicron, che ha causato un irrigidimento delle misure antipandemiche. Febbraio ha indicato una riduzione delle restrizioni al livello minimo da novembre, Il miglioramento più significativo di febbraio si è visto nel settore terziario, dove la crescita dell'attività, dopo aver quasi segnato uno stallo a gennaio a causa dell'irrigidimento delle restrizioni anti Covid19, è tornata a salire al tasso più veloce da novembre. L'allentamento delle restrizioni ha favorito una ripresa particolarmente forte dell'attività a diretto contatto con il consumatore e del settore viaggi e turismo. Anche la produzione manifatturiera ha registrato una leggera accelerazione, riportando la più rapida espansione da settembre scorso, grazie anche alle migliori disponibilità dei fornitori. L'incidenza dei ritardi sulle consegne è stata la più bassa da gennaio dello scorso anno. Nel corso del mese, anche la domanda è aumentata. I nuovi ordini totali hanno indicato l'incremento maggiore da agosto, con picchi semestrali registrati sia nel manifatturiero che nel terziario dovuti alla riduzione dei disagi sulla fornitura e alla riapertura dell'economia. Il future Eurostoxx 50 ha violato ieri nell'intraday la base della figura a testa spalle di continuazione disegnata a partire dal top dell'8 dicembre (prima spalla, la testa sarebbe il massimo del 5 gennaio, la seconda spalla quello del 2 febbraio). La base della figura, la sua "neckline", la linea che unisce i minimi del 20 dicembre e del 24 gennaio, passa infatti a 3960 punti circa, il future ieri è sceso fino a 3902 per poi terminare a 3976 punti. La violazione questa mattina della linea necessiterà di essere poi confermata in chiusura per diventare un segnale effettivo di (ulteriore) debolezza. Fino a che i prezzi rimarranno al di sopra di questo sostegno le oscillazioni viste dal massimo di novembre potrebbero anche dimostrarsi una classica terna correttiva delle onde di Elliott (dove le correzioni sono sempre in tre segmenti e spesso si sviluppano per vie laterali dando origine a quello che viene chiamato un "flat"). Un primo indizio di ripresa dell'uptrend verrebbe tuttavia solo sopra area 4174, area di transito delle medie esponenziali a 50 e a 100 giorni e linea che scende dal top di gennaio. Con la rottura di quei livelli target a 4250, ultimo ostacolo al ritorno sul massimo di gennaio a 4381 punti. Sotto area 3835, 38,2% di ritracciamento del rialzo dai minimi di ottobre 2020, invece attesi cali verso area 3600, obiettivo del testa spalle di continuazione ottenuto proiettando l'ampiezza della figura verso il basso dal punto di rottura. Supporto intermedio a 3770 punti.

