Seduta in calo per il Ftse Mib future mercoledì. Il future mercoledì è sceso dell'1,56% a 21620 punti (range di seduta 21385 - 21820). Il rimbalzo visto dai minimi di giornata ha permesso al future di non violare, in chiusura, il supporto offerto a 21495 dal minimo del 17 giugno. La seduta è stata volatile, il Presidente della Fed Powell, parlando al Congresso, ha ribadito la necessità di alzare i tassi per favorire la stabilità dei prezzi ma ha anche detto che il quadro economico è solido, capace di sopportare la politica monetaria restrittiva. Dopo l'intervento di mercoledì al Banking Committee del Senato giovedì parlerà alla camera davanti al Financial Services Committee. Inizialmente all'idea che una recessione si può ancora evitare le borse avevano reagito bene, con lo S&P500 tornato positivo dal ribasso iniziale, successivamente è tuttavia subentrato il timore che l'inflazione abbia già fatto danni tali al sistema che una recessione è inevitabile. Secondo Christian Sewing di Deutsche Bank una economia in calo è probabile, anche a livello globale (data al 50%). Per Kristin Bitterly di Citi c'è il 40% di possibilità di una recessione nel 2023 (12/18 mesi dopo l'inizio del ciclo rialzista dei tassi). Goldman Sachs ha rivisto le previsioni sull'economia Usa, alzando il rischio di una recessione già nel prossimo anno dal 15% al 30% e al 48% se si prendono in considerazione i prossimi due anni. Il Ftse Mib future è delimitato superiormente dalla resistenza a 22370, base del canale ribassista disegnato dal top di marzo, e inferiormente dal supporto a 21065, minimo di marzo e 50% di ritracciamento del rialzo da marzo 2020. Oltre area 22370 attesi rialzi verso 23600 almeno. Sotto 21050 rischio di cali verso 19400.

(AM - www.ftaonline.com)