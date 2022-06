Prosegue la corsa del Nikkei 225 che questa mattina ha fatto registrare un rialzo dell'1,04% attestandosi in chiusura quota 28234. Dopo l'incertezza che aveva caratterizzato la seduta di ieri, dunque, i prezzi sono tornati a premere sull'acceleratore senza esitazioni, archiviando la giornata di oggi sui massimi di seduta e compiendo un passo in avanti probabilmente decisivo verso i massimi di marzo a quota 28338. Il rialzo appare ben sostenuto dalla linea di tendenza che sale dai bottom di maggio, ora a 27450 circa. Eventuali flessioni fino a tale riferimento non muterebbero lo scenario rialzista dell'indice, i cui obiettivi oltre 28338 sono ipotizzabili sul picco di inizio anno in area 29400, ovvero mille punti circa più in alto. Soltanto un perentorio cambio di rotta che accompagni i corsi dapprima sotto 27450 e poi fin sotto 27000 potrebbe mutare l'attuale scenario positivo, riaccendendo le spinte ribassiste che ad oggi sembrano avere le polveri un pò bagnate.

(AC)