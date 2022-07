Mercato azionario giapponese positivo. Il Nikkei 225 ha terminato la seduta odierna a 26153,81 punti, +0,84% rispetto alla chiusura precedente (25935,62). L'indice nipponico ferma una striscia di tre sedute consecutive in rosso ma resta esposto al rischio di ritorno sul minimo da metà marzo toccato esattamente due settimane fa a 25520. In caso di violazione confermata in chiusura di seduta di questo riferimento difficilmente il Nikkei 225 potrebbe evitare un affondo sul bottom del 9 marzo a 24681 ed eventualmente la riattivazione del movimento ribassista originato dal massimo pluriennale di settembre a 30795 (primo obiettivo in area 23700). Il riposizionamento sopra area 26500 creerebbe invece le premesse per un attacco ai recenti massimi a 27000-27100: in caso di successo tornerebbe in primo piano l'ipotesi di estensione del rally partito all'inizio della scorsa settimana in direzione del massimo del 9 giugno a 28390 circa, con obiettivi intermedi a 27400 e 27800 (confini del gap ribassista lasciato il 13 giugno).

(Simone Ferradini)