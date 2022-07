di Financial Trend Analysis

Mercato azionario giapponese negativo. Il Nikkei 225 ha terminato la seduta odierna a 27699,25 punti, -0,77% rispetto alla chiusura precedente (27914,66). L'indice nipponico interrompe una striscia di sette sedute consecutive con il segno più ma non mette in discussione lo scenario che lo vede proiettato verso il massimo del 9 giugno a 28390. Una vittoria su questo ultimo riferimento riattiverebbe il rimbalzo originato dal minimo del 9 marzo in direzione del top pluriennale di settembre 2021 a 30795. Discese sotto 27000-27100 anticiperebbero invece un test dei supporti statici e dinamici a 26300-26400, con rischio di approfondimenti sui 25840 e soprattutto sul minimo del 20 giugno a 25520.

(Simone Ferradini)