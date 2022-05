Mercato azionario giapponese positivo. Il Nikkei 225 ha terminato la seduta odierna a 26547,05 punti, +0,45% rispetto alla chiusura precedente (26427,65). L'indice nipponico prova in avvio ad avvicinarsi al massimo del 6 maggio a 27072 per poi ripiegare, mantenendosi agevolmente sopra il riferimento a 26300. Il superamento di 27072 aprirebbe le porte a estensioni verso il top del 21 aprile a 27580 e quindi in direzione dell'ostacolo dinamico rappresentato dalla linea discendente tracciata dal top pluriennale di settembre a 30795, attualmente in transito per 27600-27650. Discese sotto 25650-25700 riattiverebbero invece il movimento ribassista in essere dal 25 marzo con primo appoggio sulla linea ascendente tracciata da marzo 2020, attualmente in transito per 25450 circa: si tratta probabilmente dell'ultimo supporto utile a scongiurare il ritorno sul minimo del 9 marzo a 24681.

(Simone Ferradini)