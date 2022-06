Dopo una chiusura d'ottava all'insegna del sell-off per Wall Street (peggiore dei tre principali indici newyorkesi il Nasdaq, crollato del 3,52% venerdì), la tendenza in negativo viene confermata con l'inizio della nuova settimana sui mercati asiatici. Principale fattore ribassista rimane l'inflazione Usa, tornata a salire in maggio all'8,6% annuo dall'8,3% di aprile (8,5% in marzo), su nuovi massimi dal dicembre 1981. Il che fa crescere ulteriormente le aspettative per tre rialzi dei tassi d'interesse di 50 punti base da parte della Federal Reserve (Fed) nei prossimi tre meeting del Federal Open Market Committee (Fomc), a partire da quello di questa settimana ma anche nelle riunioni di 26-27 luglio e di 20-21 settembre. A deprimere ulteriormente i mercati in Asia sono ancora i timori sulla pandemia di coronavirus in Cina. E il risultato è una perdita di quasi il 3% per l'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è in rialzo di circa lo 0,40% a fronte di un deciso ulteriore indebolimento dello yen scivolato per la prima volta dal 2022 sotto quota 135 sul biglietto verde. A Tokyo il Nikkei 225 perde il 3,01% (fa meglio l'indice più ampio Topix, deprezzatosi comunque di un deciso 2,16%). Sul fronte macroeconomico, nel secondo trimestre 2022 il Business Survey Index (Bsi, sondaggio del ministero delle Finanze nipponico che misura la fiducia delle grandi imprese) relativo al settore manifatturiero è calato a -9,9 punti da -7,6 punti del primo (7,9 punti in positivo nell'ultimo periodo del 2021). L'outlook è tuttavia per un recupero a 8,2 punti in terzo e quarto trimestre.

Secondo quanto riporta Reuters, domenica a Chaoyang, più popoloso distretto di Pechino, sono stati annunciati tre test di massa per contenere un "feroce" focolaio di Covid-19 emerso la scorsa settimana in un bar di un quartiere della vita notturna e dello shopping. A meno di un'ora dal termine delle contrattazioni Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 perdono circa l'1,50% e l'1,70% rispettivamente, contro un ribasso intorno allo 0,80% per lo Shenzhen Composite. Molto male Hong Kong: l'Hang Seng segna infatti un crollo di circa il 3,60% (fa anche peggio l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China, con una contrazione intorno al 3,80%). Declino superiore al 3% per il Kospi di Seoul, mentre a Sydney l'S&P/ASX 200 non ha scambiato per la festività del Queen's Birthday.

(RR - www.ftaonline.com)