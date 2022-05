*ILBE *(Iervolino and Lady Bacardi Entertainment), società attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi (Euronext Growth Milan -IT0005380602-IE e Euronext Growth Paris -IT0005380602 -ALIE), comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 4 maggio 2022, ha esaminato e approvato i risultati consuntivi di Gruppo relativi al periodo di tre mesi chiuso al 31 marzo 2022.

I *Ricavi consolidati *sono pari a Euro 26,9milioni, -39,8% rispetto a 44,5 milioni di Euro al 31marzo2021per l'effetto del completamentodellaproduzione Artic Friends, mentre le nuove produzioni animate in corso (Baby Puffins & Bunny) inizieranno le prime consegne nel secondo trimestre 2022,unitamente allealtre produzioni filmiche(Puffins, State of Consciousness, Muti, Giving back 2 e Giving back 3, In the fire). In particolare, i ricavi del trimestre sono stati determinati dalle consegne e dalle lavorazioni di periodo delle produzioni animate Puffins e Puffins impossible (Euro 21,8 milioni), service in ambito animazione (Euro 4,1 milioni) e celebrity management (Euro 0,9 milioni).

L'*EBIT *risulta pari a Euro4,0milioni (rispetto a Euro 5,9 milioni al 31 marzo 2021), al lordo di 0,3milioni di oneri non ricorrenti della capogruppo riferiti ad ulteriori costi smart-working. La marginalità di periodo sale al 14,9% rispetto al 13,3% nel primo trimestre 2021 grazie all'effetto di alcune azioni di performance improvement gestionali.

La *Posizione Finanziaria Netta *consolidata al 31 marzo 2022 presenta un saldo debitorio di Euro 28,9 milioni rispetto a Euro 29,3 milioni al 31 dicembre 2021 in lieve diminuzione per il saldo positivo tra gli incassi di periodo da clienti e da "government grant" ed i pagamenti per gli investimenti del trimestre, sia in nuove produzioni, sia in produzioni in corso, principalmente "In the fire", nonché l'acquisto del 60% della società SobeSport.

Si conferma il *backlog *pari a Euro 152,4 milioni nell'arco di tre esercizi di cui circa la metà relativa alle attività nel 2022, tenuto anche conto del lancio delle nuove produzioni i cui effetti si vedranno a partire dal secondo trimestre dell'anno. Si ricorda, altresì, che il backlog della nuova serie animata Baby Puffins & Bunny è pari ad euro 116,8 milioni con un piano di produzione pressoché costante ripartito tra gli esercizi 2022, 2023 e 2024.

Per l'esercizio 2022 la Società può quindi *confermare la guidance 2022 *presentata lo scorso marzo.

