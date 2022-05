ILLA S.p.A. ("Illa", "Emittente" o "Società"), azienda leader nella produzione e commercializzazione di pentolame in alluminio con rivestimento antiaderente, quotata al Mercato EuroNext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A., rende noto che, il Consiglio di Amministrazione ha confermato Pierpaolo Marziali quale Amministratore Delegato e Giuseppe Moneta Presidente del Consiglio di Amministrazione, deliberandone la remunerazione ai sensi dell'art. 2389 comma 3 cod. civile. Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, deliberato la costituzione di un Comitato Strategico (definendone la remunerazione ai sensi dell'art. 2389 comma 3 cod. civ.), composto dai Consiglieri Stefano Crespi e Luigi Maniglio, al fine di poter fornire all'Amministratore Delegato l'opportuno supporto in merito alle principali scelte strategiche, che non siano di competenza del Consiglio quale organo collegiale, nonché fornire supporto in materia di finanza e controllo di gestione. "Desidero ringraziare Soci e Consiglieri – afferma Pierpaolo Marziali, Amministratore Delegato di ILLA – per la riconferma nella mia nomina. Sono certo che, grazie a un sinergico lavoro, forti dell'esperienza e professionalità di tutto il Consiglio, ILLA potrà beneficiare di un importante e decisivo impulso. Come molte altre aziende, negli ultimi due anni, ILLA ha dovuto affrontare fenomeni macroeconomici impattanti, come la pandemia, il rincaro delle materie prime e del costo dell'energia e, infine, le tensioni di mercato causate dalle recenti vicende geopolitiche: oltre a ciò, la società ha saputo affrontare e superare l'aggravio economico dovuto alla perdita del suo principale cliente storico, che mediamente pesava per il 70% del fatturato complessivo aziendale. Sono convinto – continua Marziali - che la nuova squadra sarà in grado di imprimere un impulso definitivo allo sviluppo del business e, soprattutto, alla riduzione dei costi, in modo da recuperare in maniera definitiva la redditività aziendale." Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto, preventivamente, alla verifica in capo ai nominati amministratori dei requisiti di onorabilità e professionalità, ai sensi dell'art. 147- quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente. Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha, altresì, provveduto a nominare il Dott. Stefano Crespi quale nuovo Investor Relation Manager della Società.

(RV - www.ftaonline.com)