Il Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. ("illimity" o la "Banca"), riunitosi ieri sotto la presidenza di Rosalba Casiraghi, ha approvato i risultati del Gruppo illimity al 31 marzo 2022. illimity prosegue anche nel primo trimestre 2022 il proprio percorso di crescita, in linea con la traiettoria prevista dal Piano Strategico 2021-25, registrando un utile netto di 15,7 milioni di euro, valore in crescita del 25% rispetto al primo trimestre del 2021 (12,6 milioni di euro).

Robusta patrimonializzazione con indicatori ai massimi livelli del sistema - CET1 Ratio al 17,7% (18,1% pro-forma per l'inclusione delle azioni speciali), Total Capital Ratio di 23,2% (23,6% pro-forma) - e, nonostante il significativo impiego di risorse in nuovi crediti e investimenti, solida posizione di liquidità (pari a circa 1 miliardo di euro).

Corrado Passera, CEO e Fondatore di illimity, ha commentato:

"I solidi risultati riportati nel primo trimestre ci consentono di guardare con grande positività anche al resto dell'anno. Si è, infatti, aperta una nuova fase di crescita per illimity: i nostri mercati di riferimento – del credito performing, restructuring e distressed – sono destinati a diventare ancora più grandi nello scenario attuale, e la significativa generazione di investimenti e impieghi del primo trimestre, unitamente alla robusta pipeline, indicano che questa tendenza continuerà. Siamo orgogliosi di aver lanciato negli ultimi mesi due iniziative altamente tecnologiche e in grado di supportare ulteriormente il percorso di crescita di illimity servendo mercati enormi e dai bisogni insoddisfatti: b-ilty, la prima piattaforma digitale completa di credito e servizi finanziari per le PMI, e Quimmo, la proptech molto innovativa che rivoluzionerà il mercato immobiliare libero. Se insieme a queste consideriamo anche HYPE, che continua a consolidare la leadership sul mercato italiano delle fintech, possiamo dire che illimity sta ulteriormente e significativamente aumentando la sua componente tecnologica, che sarà traino di crescita e di creazione di valore per tutti gli stakeholder. L'acquisto di Arec ci consente inoltre di rafforzare il nostro posizionamento nella gestione di crediti UTP con particolare focus sul segmento dei large ticket corporate real estate, e ci mette in condizioni di cogliere le rilevanti opportunità di mercato che si presenteranno in futuro. Infine, la pipeline di nuove opportunità di business e di partnership è molto ricca e, come previsto, il 2022 sarà l'anno in cui si manifesteranno le prime sinergie significative con il Gruppo ION. I primi risultati del 2022 sono in linea con la traiettoria di crescita e redditività del Piano Strategico 2021-25 (>240 milioni di euro di Utile Netto nel 2025) a conferma della solidità del nostro modello di business anche nell'attuale contesto macroeconomico."

