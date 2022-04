illimity Bank S.p.A. ("illimity" o la "Banca"), ha presentato oggi Quimmo, la prop-tech italiana nata per rispondere ai bisogni di venditori e compratori sia privati che istituzionali. Una piattaforma di ultima generazione creata per semplificare l'acquisto e la vendita degli immobili e coprire l'intera catena del valore. Quimmo nasce da un forte investimento del Gruppo illimity in tecnologia e dall'esperienza sul campo accumulata nell'intermediazione immobiliare in questi anni. Si tratta già oggi di una delle attività rilevanti di illimity che, solo nel 2021, ha generato 26 milioni di visite ai portali, 900 mila utenti registrati e oltre 2.000 immobili transati anche grazie alla presenza di 200 professionisti tra strutture centrali e territoriali. L'ingresso di Quimmo permette l'evoluzione dell'offerta legata al segmento giudiziale verso una fase successiva. Nei prossimi mesi, infatti, la piattaforma punta a coprire, in maniera ancora più completa, anche i bisogni delle altre tipologie di venditori – sviluppatori immobiliari, costruttori, fondi, banche, assicurazioni o semplicemente famiglie. Quimmo punta nel 2022 a volumi in forte crescita con 34 milioni di visite, 1,4 milioni di utenti registrati e più di 3000 immobili transati. Quimmo mette in primo piano l'immobile e fornisce un'assistenza chiara e completa per accompagnare chi vende e chi acquista in tutto l'iter - qualunque sia la modalità di vendita prevista, dall'asta telematica alla trattativa privata – e in qualsiasi fase - dalla scelta dell'immobile fino all'acquisto. Case, uffici, immobili commerciali e industriali sono da sempre elementi fondamentali della vita e dell'economia. È un mondo molto vasto, il mercato delle vendite immobiliari vale oltre 120 miliardi di euro all'anno – e in grande evoluzione per strumenti e servizi, anche se resta ancora poco digitalizzato. Quimmo è nata per rispondere a questo bisogno, per rendere più efficaci ed efficienti sia i processi di vendita che di acquisto e contribuire a portare anche in questo settore i vantaggi del digitale.

TUTTO PER COMPRARE E VENDERE IMMOBILI

Quimmo è un nuovo modello competitivo di prop-tech perché raccoglie in un unico luogo tutto ciò che serve per vendere e comprare l'immobile ricomponendo la frammentazione della molteplicità di agenti immobiliari, portali e servizi. In un'unica piattaforma sarà possibile avere la visibilità dei grandi portali, l'assistenza delle agenzie immobiliari e processi di compravendita digitali guidati dai dati. Inoltre, all'interno di Quimmo saranno presenti servizi a valore aggiunto in quanto sia il venditore che il compratore vogliono essere aiutati nella scelta di tutte quelle professionalità utili alla compravendita come, ad esempio, una rete di tecnici o una rete di notai convenzionati. Tutto integrato dall'inizio alla fine all'interno di un'unica interfaccia.

PIATTAFORMA DIGITALE PERFETTAMENTE INTEGRATA A PROFESSIONISTI CHE ACCOMPAGNANO IN TUTTE LE FASI

Quimmo prende il meglio in termini di tecnologia, processi e prodotti e li combina con una user experience semplice e la capacità di accompagnare il cliente venditore o il cliente compratore attraverso tutte le fasi della vendita o dell'acquisto con servizi di assoluta qualità e procedure rapide, trasparenti e digitalizzate. Ma non solo. Quimmo, oltre alla possibilità di svolgere autonomamente molte funzioni, offre l'assistenza di professionisti specializzati, su tutto il territorio nazionale, coordinati centralmente e guidati da un'unica anima digitale.

INFORMAZIONI SEMPRE DISPONIBILI E DETTAGLIATE

Quimmo produce le informazioni e le condivide, secondo i casi, con venditori e compratori per orientare le strategie e le scelte. I venditori, privati ed istituzionali, potranno accedere ad una moltitudine di dati sui loro potenziali clienti, i lori immobili ed il loro mercato di riferimento. I venditori sapranno chi ha visitato l'immobile, virtualmente e fisicamente, chi ha scaricato i documenti, chi ha chiesto informazioni, chi ha chiesto un appuntamento. Avranno accesso alla loro dashboard e avranno consapevolezza del percorso, potranno dialogare con i professionisti per analizzare i dati raccolti, reindirizzare la strategia e accelerare così il processo di vendita. I compratori hanno un loro account in cui possono salvare la ricerca, essere informati sulle opportunità disponibili e corrispondenti ai loro interessi.

ACCESSIBILITÀ A TUTTE LE TIPOLOGIE DI VENDITA

Quimmo moltiplica le possibilità perché consente di accedere a tutti gli immobili indipendentemente dal mercato di riferimento, anche quelli spesso considerati troppo "complicati" come quello giudiziario. Ogni venditore ha la possibilità di confrontarsi con un mercato unico, in cui tutto è rappresentato per essere venduto e non solo messo in vetrina. Quimmo nasce per dare la possibilità a ogni venditore di confrontarsi con ogni compratore e per farlo azzera le distanze.

Quimmo è uno dei portali controllati da abilio, la società del Gruppo illimity specializzata nell'intermediazione digitale. Scopri di più su Quimmo. Corrado Passera, CEO e Fondatore di illimity, ha commentato: "Quimmo è una iniziativa di grandi prospettive imprenditoriali e grandemente utile al settore dell'intermediazione immobiliare. Abbiamo accumulato esperienza, – il Gruppo illimity è già oggi uno dei principali player attivi nell'intermediazione digitale di beni mobili e immobili – abbiamo investito in tecnologie innovative, abbiamo costruito sul campo una rete di nostri professionisti specializzati. Possiamo oggi accompagnare sia venditori che compratori con un modello che reputiamo unico, efficace ed efficiente che continuerà ad arricchirsi nel tempo. Come previsto dal nostro Piano Strategico 2021- 25, la componente tech, e quindi fortemente scalabile, continuerà a crescere nel nostro portafoglio di attività." Renato Ciccarelli, Responsabile del progetto Quimmo, ha affermato: "Con Quimmo abbiamo voluto creare una piattaforma e un modello unico sul mercato immobiliare che copre l'intera catena del valore e semplifica il processo di vendita e acquisto. Abbiamo democratizzato il settore real estate, mettendo in primo piano l'immobile e offrendo la più ampia varietà di modalità di vendita, dall'asta alla trattativa privata. Per farlo abbiamo sviluppato un paradigma ibrido, un mix formidabile tra business model innovativo e human touch, digitalizzando tutte le fasi di acquisto e vendita, integrando nella piattaforma l'analisi dei big data e mettendo questi strumenti innovativi al servizio dei nostri agenti sul territorio."

(RV - www.ftaonline.com)