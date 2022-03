Impresa Silvio Pierobon, azienda storica che opera dal 1910 nel campo dell'ingegneria civile, per il benessere e la sicurezza dei suoi dipendenti, sceglie le polizze salute proposte da Intesa Sanpaolo.L'Impresa bellunese ha siglato un nuovo programma di welfare con Intesa Sanpaolo, che si concretizza nella sottoscrizione di una polizza sanitaria collettiva offerta da Intesa Sanpaolo RBM Salute a copertura di sette tipologie di malattie gravi. La polizza, in particolare, riconosce all'assicurato un indennizzo predefinito al verificarsi di un evento tra quelli previsti, oltre ad una visita specialistica all'anno presso i centri convenzionati del Network e la possibilità di richiedere un secondo parere medico."La Silvio Pierobon Srl riconosce il valore del lavoro e il benessere delle persone quali principi etici fondamentali alla base della propria attività - dice l'Amministratore Unico Dott. Ing. Silvio Rodolfo Pierobon -. Pertanto l'azienda è particolarmente sensibile ai temi di sicurezza delle maestranze e, consapevole della situazione economica complessa dovuta alla pandemia, secondo un'ottica di responsabilità sociale d'impresa, ha messo in atto, in sinergia con Intesa Sanpaolo, un piano di welfare aziendale mirato ad accrescere il benessere dei lavoratori attraverso un servizio sanitario integrativo."

"Intesa Sanpaolo ritiene che il welfare aziendale abbia un ruolo di assoluto rilievo nell'integrazione del Welfare State, riuscendo a generare valore per le aziende e per i dipendenti. Siamo lieti di iniziare questo percorso con Impresa Silvio Pierobon che, come noi, crede nella crescita del territorio, attraverso le persone. - spiega Francesca Nieddu, direttore regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia Intesa Sanpaolo. - Guardando in prospettiva, il Welfare aziendale potrà sempre più diventare elemento di stimolo al sistema produttivo nell'ambito delle relazioni industriali, contribuire al miglioramento del clima aziendale e accrescere il ruolo sociale delle imprese, coinvolgendo i dipendenti per favorire il benessere della persona e lo sviluppo delle comunità e dei territori locali. Il bellunese è un territorio a cui teniamo particolarmente e che presidiamo con una rete di filiali a cui imprese e famiglie possono rivolgersi per trovare consulenza e professionalità".

