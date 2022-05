Roma (RO), 30 maggio 2022

Imvest *S.p.A., società operante nel settore immobiliare attraverso 3 linee di business: acquisizione gestione di asset immobiliari, attività di affitti brevi e l'offerta di servizi di brokerage e agency immobiliare quotata al mercato Euronext Growth Milan (EGM) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., rende noto di aver ricevuto in data odierna *una manifestazione di interesse da parte di potenziali investitori, in parte partner industriali, interessati al progetto di sviluppo strategico intrapreso dalla Società, per la quale il Consiglio di Amministrazione intende avviare l'esercizio parziale della delega ad esso conferita dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti in data 30 giugno 2021 (cfr comunicato stampa in pari data) ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile. In particolare, si tratta di operatori (di seguito gli "Investitori") che svolgono attività analoghe o comunque ritenute sinergiche e strumentali a quelle esercitate dalla Società e, più nello specifico, di:

Maghen Capital S.p.A., holding di partecipazioni operante nel settore immobiliare mediante operazioni di sviluppo misto residenziale, commerciale e direzionale basate principalmente sul mercato milanese e romano;

Two Elle Group Ltd, società di investimento indipendente operante in cinque paesi europei ed attiva in settori diversificati (tra cui quello finanziario e immobiliare tramite la proprietà dell'asset manager Tendercapital);

Berenice Capital S.r.l, è una società di investimento di recente costituzione, nella quale hanno voluto mettere a disposizione le rispettive esperienze tre soci (Eminvest LM e Clever Cap e a breve Fintel S.r.l.) provenienti da mondi imprenditoriali e professionali diversi, ma profondamente complementari e fortemente uniti dalla comune passione per l'impresa.

Berenice Capital si propone di investire in operazioni sia di natura immobiliare che industriale, aventi l'obiettivo della creazione di valore attraverso la crescita, anche grazie al contributo diretto delle diverse anime della società.

Al fine di cogliere con sollecitudine l'opportunità presentatasi, che contribuirà alla prosecuzione e rafforzamento dello sviluppo strategico della Società, in coerenza con quanto comunicato in data 30 giugno 2021, nonché in data 26 maggio 2022 in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 (con particolare riferimento al paragrafo "Osservazioni sullo sviluppo strategico della Società 2022-2024"), la Società comunica l'intenzione di procedere alla deliberazione, nell'esercizio parziale della delega di cui sopra, di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione *ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice Civile, in quanto *riservato alla sottoscrizione da parte dei soggetti sopradetti *per le ragioni che saranno meglio specificate nella relazione (infra indicata) che il Consiglio di Amministrazione redigerà ai sensi del comma 6 dell'articolo 2441 del Codice Civile, nelle proporzioni che saranno concordate, di un numero di azioni ordinarie, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, così come il controvalore massimo complessivo dell'aumento delegato, purché, rispettivamente, non eccedenti il 25% di tutte le azioni ordinarie emesse dalla Società come risultanti al momento dell'aumento delegato, e non eccedente il *controvalore massimo complessivo di Euro 6.000.000,00, il tutto in conformità a quanto stabilito alla delega conferita dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 30 giugno 2021, nonché in conformità alle diposizioni di legge e di Statuto applicabili.

Si precisa altresì che, in virtù dei criteri stabiliti nella delega conferita anzidetta, il Consiglio di Amministrazione determinerà, altresì, il prezzo unitario di emissione delle nuove azioni ordinarie da offrire in opzione agli Investitori ai sensi del comma 5 dell'articolo 2441 del Codice Civile, che sarà calcolato sulla base di criteri in linea con le prassi di mercato per operazioni similari, stabilendo sin da ora che sarà determinato sulla base della *media aritmetica del valore di mercato per azione calcolata sugli ultimi 45 giorni di mercato aperto *antecedenti alla data odierna.

Il tutto rispettando comunque, in conformità a quanto stabilito nella delega conferita, il prezzo minimo di emissione per azione fissato nel valore unitario per azione del patrimonio netto, fermo restando l'applicazione di uno sconto in linea con la prassi di mercato e fermo restando le formalità di cui al 5° comma dell'articolo 2441 del Codice Civile.

Resta inteso che, in virtù dell'applicabilità del comma 6 dell'articolo 2441 del Codice Civile, per espresso richiamo effettuato dal comma 1 dell'articolo 2443 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione illustrerà con apposita relazione le ragioni dell'esclusone del diritto di opzione, nonché i criteri utilizzati per la determinazione del prezzo unitario di emissione e che il Collegio Sindacale provvederà a rilasciare parere di congruità sul medesimo prezzo di emissione.

La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la relazione emessa dal Collegio Sindacale contenente il parere di congruità sul prezzo di emissione delle azioni ordinarie, sarà messa a disposizione del pubblico, insieme al verbale della riunione consiliare in seduta notarile che ne approverà il contenuto e sulla cui base approverà, in esercizio della delega conferitagli, l'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, co. 5 del Codice Civile, sul sito internet della Società, in apposita sezione, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., Sezione Azioni/Documenti.

Con specifico riferimento a Maghen Capital S.p.A., l'operazione è da considerarsi, seppur in parte, operazione con Parte Correlata, ai sensi della delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 recante "Regolamento Operazioni con Parti Correlate" (il "Regolamento OPC"), come successivamente modificato e integrato ed ai sensi del principio contabile internazionale IAS 24 pro tempore vigente, in quanto applicabile, in considerazione del fatto che il Presidente e Amministratore Delegato dott. Israilovici detiene direttamente ed indirettamente una quota pari al 20% del capitale sociale della MAGHEN S.p.A.* .

Pertanto, la Società approverà l'operazione de quo, in conformità alle disposizione contenute nella Procedura per le Operazioni con Parti Correlate, come adottata e successivamente modificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dell'articolo 2391-bis del Codice Civile, della delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 recante "Regolamento Operazioni con Parti Correlate" (il "Regolamento OPC"), come successivamente modificato e integrato, nonché in linea con le Disposizioni in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana nel 2012 e successivamente modificate, garantendo, dunque, la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale, nonché osservando le disposizioni applicabili in termini di informazione al pubblico.

Ai sensi del principio IAS 28, paragrafo 5, si suppone che un soggetto eserciti un "influenza notevole" su un'entità se possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea di tale entità, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. Anche se un soggetto possiede la maggioranza assoluta o relativa, ciò non preclude necessariamente ad altro soggetto di avere un'influenza notevole

