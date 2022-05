Roma - 26 maggio 2022

*Imvest *S.p.A., società operante nel settore immobiliare attraverso 3 linee di business: acquisizione gestione di asset immobiliari, attività di affitti brevi e l'offerta di servizi di brokerage e agency immobiliare quotata al mercato Euronext Growth Milan (EGM) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato il progetto di bilancio civilistico e il bilancio consolidato relativi all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021, redatti secondo i principi contabili nazionali (OIC). Con riferimento ai dati contabili esposti nel seguente comunicato, si precisa che non è stata ancora completata l'attività di revisione legale né l'attività di verifica da parte del Collegio Sindacale. Il progetto di bilancio di esercizio e bilancio consolidato, unitamente alle relative relazioni del Collegio sindacale e della società di revisione, nonché la documentazione accessoria verranno messe a disposizione secondo le modalità e termini pervisti dalla legge.

*Risultati economico-finanziari Consolidati del Gruppo *

**Imvest nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 Nel corso dell'esercizio 2021 il Gruppo ha registrato *ricavi delle vendite e prestazioni *pari a € 2.811.600 (€ 1.420.953 nel 2020) principalmente così composti:

- € 1.759.100 si riferiscono ai ricavi derivanti dalla gestione caratteristica della Capogruppo di stipula dei contratti di compravendita aventi ad oggetto una serie di immobili a destinazione residenziale e commerciale;

- € 947.081 si riferiscono rispettivamente ai canoni relativi agli immobili locati da parte delle controllate Imvest Short Rent S.r.l. (già Angizia S.r.l.) ed M.C. Real Estate S.p.A. ed alle altre prestazioni di compravendita e locazione da parte della controllata Imvest Short Rent S.r.l., entrambe controllate al 100%;

- € 99.977 si riferiscono alle attività di locazione derivanti dal Ramo Short Rent;

- € 5.445 sono relativi a riaddebiti di spese di locazione.

Il *Valore della Produzione *è pari a € 5.363.019 (€ 1.472.611 nel 2020) comprensivo dei sopracitati ricavi delle vendite e delle prestazioni per € 2.811.601, di variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazioni, semilavorati e finiti negative per € 376.791, di contributi in conto esercizio per € 72.894 percepiti dalla Capogruppo e dalla controllata Imvest Short Rent S.r.l. erogati dallo Stato ad integrazione dei mancati ricavi causati dalla diffusione del COVID-19 e di altri ricavi e proventi per € 2.855.315 imputabili alle sopravvenienze attive, di cui la principale si è verificata a seguito della risoluzione del contratto di leasing e del contratto di mutuo relativi agli immobili della controllata Imvest Short Rent S.r.l. per € 2.715.291.

L'*EBITDA *è pari € -4.995.264 (€ -212.181 nel 2020), in particolare dopo aver spesato costi della produzione per € 10.358.283 di cui oneri di gestione per € 7.271.057 imputabili principalmente a alla sopravvenienza passiva realizzata a seguito della risoluzione del contratto di leasing e del contratto di mutuo relativi agli immobili della controllata Imvest Short Rent S.r.l. per € 5.943.321, alle perdite su crediti per € 1.029.843, ed ad imposte indirette ed altri costi di gestione per € 297.893.

L'EBITDA adjusted al netto di sopravvenienze attive e passive non ricorrenti legate a quanto sopra riportato, è pari a € -875.547.

L'*EBIT *è pari € -5.000.095 (€ -6.592.678 nel 2020), dopo aver spesato ammortamenti per € 4.831.

Il *Risultato netto *è pari a € -5.298.173 (€ -7.034.761 nel 2020)

La *Posizione Finanziaria Netta *è attiva (cassa) per € 52.215 (passiva ovvero debito per € 1.022.313 nel 2020) e composta de debiti finanziari per € 392.680 e disponibilità liquide per € 444.895.

Il *Patrimonio Netto *è pari a € 370.777 (€ 2.903.946 nel 2020) principalmente per effetto del risultato dell'esercizio.

*Principali Risultati della Capogruppo Imvest S.p.A. al 31 dicembre 2021 *

Il Valore della produzione è pari a € 1.942.261 (€ 531.047 nel 2020) e comprende ricavi delle vendite e prestazioni per € 1.864.520 e altri ricavi e proventi per € 77.741. L'EBITDA è pari a € -1.133.458 rispetto a € - 483.766 nel 2020. L'EBIT è pari a € -1.137.826, rispetto a €-1.329.132 nel 2020, dopo aver spesato ammortamenti per € 4.368. Il Risultato ante imposte è pari a € -5.342.572 , dopo rettifiche di valori di attività e passività finanziarie per € 4.008.967 legate all'adeguamento del valore di carico delle partecipazioni delle controllate secondo il metodo di valutazione del patrimonio netto. Il Risultato Netto è pari a € -5.356.198 rispetto a €-7.383.320 nel 2020. Il Patrimonio Netto è pari a € 398.716 rispetto a € 2.989.914 nel 2020. La Posizione Finanziaria netta è attiva (cassa) per € 104.835 (passiva ovvero debito per € 272 .469 nel 2020)

*Proposta di destinazione del risultato di esercizio *

**Si ricorda che a seguito della perdita realizzata nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, si sono rese applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2446 del codice civile, l'assemblea degli azionisti tenutasi il 25 giugno 2021 ha ritenuto opportuno usufruire del differimento alla copertura entro i cinque esercizi successivi ovvero fino alla approvazione del bilancio che si chiude il 31 dicembre 2025, ai sensi dell'articolo 6, Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, così come modificato dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178. A seguito della perdita realizzata nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 pari a Euro 5.356.198, si rendono applicabili le disposizioni di cui all'art. 2446 codice civile. L'organo amministrativo ha ritenuto opportuno di usufruire del differimento alla copertura entro i cinque esercizi successivi ovvero fino alla approvazione del bilancio che si chiude il 31 dicembre 2026, ai sensi dell'articolo 6, Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, così come da ultimo modificato dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15. Il Consiglio di amministrazione, in considerazione di quanto sopra, e in conformità ed attuazione di quanto consentito dalla norma, propone all'Assemblea degli azionisti di rinviare le decisioni di cui all'articolo 2446 del Codice Civile e di riportare a nuovo la perdita d'esercizio di Euro 5.356.198.

*Fatti di rilievo avvenuti nel corso del 2021 *

**La gestione societaria dell'esercizio sociale in rassegna è stata focalizzata sulla realizzazione delle opportunità immobiliari avviate nel corso dell'esercizio sociale precedente attraverso l'acquisizione di immobili destinati ad interventi di riqualificazione e commercializzazione, nonché sull'avvio di nuove opportunità immobiliari, In particolare, relativamente alle operazioni immobiliari già avviate nel corso dell'esercizio sociale 2020, si evidenzia che l'operazione immobiliare "Pila/Suzzani" risulta interamente completata con la vendita di tutti gli immobili facenti parte dell'operazione e che, con riferimento all'operazione immobiliare "Genova/Montallegro" di ristrutturazione di box, posti autovetture e posti motocicli siti in Genova, la quale, si ricorda, era stata forzatamente interrotta a causa del blocco imposto dall'emergenza sanitaria nel precedente esercizio, sono stati ripresi regolarmente i lavori di ristrutturazione.

Pertanto, nel corso dell'esercizio sociale 2021 sono stati perfezionati 27 atti di compravendita sulle complessive 37 unità oggetto di ristrutturazione e vendita e le restanti 10 unità sono state vendute nei primi mesi dell'esercizio sociale 2022;

Con riguardo, invece, alle nuove opportunità immobiliari avviate nel corso dell'esercizio sociale 2021 si evidenziano:

l'operazione immobiliare "Noverasco": avente ad oggetto la compravendita di complessive 14 unità immobiliari residenziali con le relative pertinenze;

l'operazione immobiliare "Il Salico": avente ad oggetto la compravendita di un'unità immobiliare residenziale con le relative pertinenze;

Con riguardo all'attività di "Short Rent", attualmente esercitata dalla controllata al 100% Imvest Short Rent S.r.l. e focalizzata sul territorio del Comune di Milano, si segnala che, essendo stata avviata dalla Società nei primi mesi del 2021, ha inevitabilmente scontato gli effetti delle limitazioni al movimento delle persone imposte dai governi a livello globale a causa del perdurare della pandemia Covid-19. Ciononostante, il rallentamento delle misure restrittive ha segnato un riavvio dell'attività medesima, che si prevede raggiungerà i massimi livelli operativi già a partire dai primi mesi del 2023 e si evidenzia, altresì, che è stato incrementato il numero di strutture ricettive in disponibilità mediante locazione ed in gestione. In particolare, nel corso dell'esercizio sociale 2021, sono state acquisite in locazione 7 strutture ricettive ed in gestione la struttura ricettiva in Piazzale Cadorna. Ad oggi la Società gestisce mediante l'attività di "Short Rent" 17 appartamenti e 78 posti letto localizzati nel comune di Milano.

*Gestione dell'emergenza Covid-19 per la salvaguardia la continuità aziendale *

**La Società ha gestito con molta attenzione gli sviluppi della diffusione e del COVID-19 e ha continuato ad adottare misure idonee a contrastare e prevenire il rischio contagio, presso le proprie sedi operative. In particolare, ha provveduto all'adozione di misure per la sicurezza del personale, adottando adottato uno specifico protocollo, con:

misurazione della temperatura all'ingresso in azienda; * distribuzione di liquidi detergenti;

utilizzo, laddove possibile, del lavoro da remoto (cosiddetto "smart working");

pulizia e sanificazione periodica dei locali di lavoro, delle postazioni e delle aree comuni;

Inoltre, sono stati ridotti o, in alcuni casi, annullati i viaggi di lavoro e le trasferte, laddove non strettamente necessari.

*Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'Esercizio *

**Si segnala che in data 29 aprile 2022 ha preso avvio il nuovo progetto avente ad oggetto 21 unità immobiliari site nel Comune di Opera, località Noverasco, facenti parte del complesso residenziale denominato "Sporting Club". L'operazione consiste nell'acquisto, riqualificazione e rivendita a soggetti privati delle 21 unità immobiliari. La Società ha avviato le attività di commercializzazione e nelle ultime due settimane i primi rogiti di compravendita.

*Evoluzione Prevedibile Della Gestione *

**Con riguardo alla perdita registrata nell'esercizio sociale 2021, considerata l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 2446 c.c. è pertanto la necessità dell'adozione dei provvedimenti ivi indicati, l'Organo Amministrativo ha ritenuto opportuno di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che sarà convocata in seduta ordinaria, di deliberare in merito alla facoltà di rinviare l'adozione dei suddetti provvedimenti sino alla chiusura del quinto esercizio successivo e, dunque sino alla Assemblea chiamata a deliberare sull'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2026. Si ricorda che la sospensione dall'obbligo di ripianare la perdita fino ai cinque esercizi successivi e senza obbligo di produrre lo scioglimento della società ex art. 2484 del c.c. era stata prevista inizialmente per il solo esercizio 2020 (art. 6, D.L. n. 23/2020), salvo poi essere prorogata con la L. 15/2022 di conversione del D.L. 228/2021 (decreto Milleproroghe).

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato dall'art. 2428, comma 3, punto 6 del codice civile, si segnala che, in linea con le politiche gestionali imposte nei precedenti periodi ed in previsione del consolidamento della clientela e l'acquisizione di nuovi mercati di sbocco attraverso iniziative volte ad un rafforzamento dell'organizzazione commerciale, proseguono le iniziative di investimento e sviluppo già programmate.

Gli Amministratori in base agli elementi e/o alle informazioni conseguenti alla prevedibile situazione economica e patrimoniale-finanziaria hanno redatto il bilancio secondo il presupposto della continuità aziendale, non prevedendosi significative incertezze anche alla luce di quanto riportato al paragrafo "Osservazioni sullo sviluppo strategico della Società 2022-2024" che segue.

Per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico, si specifica che in relazione al conflitto tra la Russia e l'Ucraina, si precisa che la società non opera né nel mercato russo né in quello ucraino, non subisce quindi conseguenze dirette dal conflitto se non, come tutti, gli effetti dell'aumento dei costi delle materie prime tra cui anche l'energia e il gas.

La Società si è adoperata per mitigare tali conseguenze nel limite del possibile.

Eventuali ulteriori impatti sull'evoluzione futura della gestione aziendale dovranno essere rivalutati durante l'anno in corso anche alla luce dell'evoluzione e della durata della pandemia Covid-19, a livello nazionale e internazionale. Gli organi societari terranno comunque monitorata costantemente la situazione finanziaria, patrimoniale e reddituale della società, al fine di valutare tempestivamente eventuali scostamenti che potrebbero avere impatti significativi ed effetti negativi sull'attività aziendale, sia nel breve che nel medio termine. Contestualmente, saranno adottati i provvedimenti ritenuti più utili e opportuni per garantire la continuità aziendale.

*Osservazioni sullo sviluppo strategico della Società 2022-2024 *

**Nell'ottica di una crescita organica e funzionale del Gruppo, al fine di migliorare e rendere più sistematica l'articolazione delle attività svolte al suo interno, garantendo una maggiore efficienza, anche nell'utilizzo delle risorse, con conseguente ottimizzazione dei costi, e nell'ottica, altresì, dello sviluppo futuro delle attività esercitate dal Gruppo, volto ad un allargamento delle medesima ad attività connesse ed accessorie, è stato avviato e prosegue il processo di riorganizzazione, che ha già visto il trasferimento dell'attività di "Short Rent", mediante conferimento del ramo d'azienda, in favore della controllata al 100% Angizia S.r.l., con conseguente cambio di denominazione sociale della stessa in "Imvest Short Rent" (come già come comunicato in data 28 dicembre 2021), nonché la costituzione con atto in data 15/07/2021 a rogito del notaio dott. Ruben Israel, della società denominata IMVEST-DIRE S.R.L. per l'avvio della attività di intermediazione immobiliare.

In particolare, alla base di tale riorganizzazione strutturale vi è lo sviluppo strategico al livello di Gruppo sul quale il Consiglio di Amministrazione intende focalizzarsi per il periodo 2022-2024, incrementando e rafforzando le linee di business attraverso le quali opera, nell'ottica di un modello di business integrato basato sull'erogazione di servizi Real Estate innovativi a 360°, in grado di creare valore in ogni fase della gestione immobiliare.

In particolare, lo sviluppo strategico riguarderà il rafforzamento delle seguenti linee di business:

Trading &Asset Management, la quale comprende le attività di trading di asset immobiliari commerciali e residenziali ad alta diversificazione e redditività;

Short/Long Rentals, la quale attualmente comprende l'attività di gestione di affitti turistici localizzati sul territorio del comune di Milano ma che si intende incrementare e sviluppare divenendo attività di gestione multi-asset di short-term rentals e affitti turistici, estesa su tutto il territorio nazionale;

Brokerage & Agency, interamente dedicate all'erogazione di servizi di agency, brokerage e active management, con i quali la società gestisce l'intero ciclo di vita del processo di vendita immobiliare dalla fase di ottenimento di mandati, alla vendita sul mercato degli asset.

È inoltre previsto il lancio di nuove iniziative tecnologiche ad alto valore aggiunto, attualmente in corso di sviluppo. Prevediamo infatti di introdurre una piattaforma tecnologica innovativa disegnata intorno alle esigenze del settore immobiliare: un ecosistema in cloud pensato per digitalizzare sia la gestione immobiliare dal punto di vista finanziario ed operativo, attraverso funzionalità avanzate di portfolio e property management, attraverso le quali sarà possibile gestire e monitorare i flussi finanziari di interi portafogli immobiliari e quindi programmare la strategia operativa in tempo reale, sia dal punto di vista tecnico e funzionale, grazie ad una piattaforma dedicata al facility management e building automation, altamente scalabile e quindi applicabile sia al singolo asset che a portafogli di asset. Attraverso quest'ultima, sarà infatti possibile monitorare in tempo reale il profilo e la performance tecnica di uno o più asset, inclusi i consumi energetici, gli accessi, e tutte le metriche relative a tutte le applicazioni tecniche interconnesse di edifici residenziali e commerciali.

*Aggiornamento Procedura Operazioni con Parti Correlate *

**Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato in merito all'aggiornamento della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate, al fine di recepire le modifiche disposte a seguito della delibera n.21624 di Consob del 10 dicembre 2020, come indicato dall'Avviso n.22008 pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. in data 25 giugno 2021.

La Procedura per le Operazioni con Parti Correlate aggiornata sarà disponibile sul sito internet della Società www.imvest.it, sezione Governance/Documenti Societari, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti

*Convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti e deposito della Documentazione *

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, per l' approvazione del Bilancio di esercizio e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e per la destinazione del risultato di esercizio, il 28 giugno 2022, in unica convocazione, nel luogo ed orario che saranno comunicati nel relativo Avviso di Convocazione, che sarà pubblicato secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa e dai regolamenti applicabili. L'Avviso di Convocazione dell'Assemblea indicherà altresì le modalità di partecipazione all'adunanza. La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società https://www.imvest.it/investor, sezione Assemblee degli Azionisti, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

