Secondo il Washington Post sarebbe in forte dubbio il takeover da 44 miliardi di dollari di Twitter da parte di Elon Musk. Le trattative tra le parti si sarebbero raffreddate dopo che il numero uno di Tesla si è reso conto che i dati del social network sul numero di fake account sono difficilmente verificabili. Da parte sua Twitter ha comunicato che cancella ogni giorno 1 milione di utenti che diffondono spam. Twitter ha sfiorato un crollo del 4% in after market, dopo avere chiuso in rialzo dell'1,52% la seduta di giovedì al Nyse.

(RR - www.ftaonline.com)