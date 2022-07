Gli assistenti di volo di Ryanair in Spagna annunciano altri 12 giorni di sciopero per il mese di luglio. I sindacati Uso e Sitcpla avevano già indetto uno sciopero per 24, 25, 26, 30 giugno e per 1° e 2 luglio dopo che il vettore low-cost irlandese aveva deciso per la rottura unilaterale delle negoziazioni sui salari. I nuovi stop sono previsti per 12-15, 18-21 e 25-28 luglio nei dieci aeroporti spagnoli in cui opera Ryanair. "I sindacati e l'equipaggio di Ryanair chiedono un cambiamento di atteggiamento da parte della compagnia aerea", hanno comunicato, spingendo perché Ryanair riapra le trattative su questioni come il pagamento del salario minimo. I sindacati hanno anche esortato il governo di Madrid "a non permettere a Ryanair di violare la legislazione sul lavoro e diritti costituzionali come il diritto di sciopero". Sabato Ryanair aveva dichiarato di aspettarsi "un'interruzione minima (se presente) ai suoi voli in luglio a causa di scioperi spagnoli minori e scarsamente supportati". I sindacati degli assistenti di volo hanno indetto scioperi in Belgio, Spagna, Portogallo, Francia e Italia ma secondo il vettore meno del 2% dei suoi voli programmati lo scorso fine settimana è stato interessato. Ryanair aveva chiuso in rialzo del 2,00% venerdì a Dublino.

